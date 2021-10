ABŞ və Çin rəsmiləri İveçrədə bir araya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu bardə Çin mətbuatı hökumətdəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb. Bildirilir ki, görüşün əsas müzakirə mövzusunu iki ölkə arasındakı münasibətlər və Çin sədri Si Cinpinlə ABŞ prezidenti Co Bayden arasındakı mümkün görüşə hazırlıq təşkil edəcək.

