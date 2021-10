Amerikada qarışıq döyüş ustası (MMA) Castin Tornton nokautdan sonra 39 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-da avqustun 21-də keçirilən turnirdə Tornton Dillon Kleklerlə qarşılaşıb. Görüşün 18-ci saniyəsində Tronton aldığı güclü zərbədən nokauta düşüb. Döyüşçü qismən iflic olub və onurğa zədəsi nəticəsində infeksiyaya yoluxub. Onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.