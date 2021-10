İctimai televiziyada Milli Məclisin deputatlarını tənqid edən video yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "5 ildə 3 dəqiqə danışmayan millət vəkillərimiz" adlı videoda indiyədək Milli Məclisdə danışmayan, təkliflər irəli sürməyən deputatların görüntüsü əks olunub.

Həmin videonu təqdim edirik:

