Ərdoğan marketdən alış-veriş etdi: Qiymətlərdən razı qaldı / FOTOLAR

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın həyat yoldaşı Əminə Ərdoğan və digər ailə üzvləri ilə birgə mağazadan alış-veriş etməsi maraqla qaşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial media istifadəçiləri arasında dövlət başçısının neçə lirəlik alış-veriş etdiyi maraq doğurub. Məlumata görə, Ərdoğan Kənd Təsərrüfatı Kredit Kooperativi mağazasından aldığı məhsullar üçün 1002 türk lirəsi ödəyib. O, nəğd ödəyib.

Markettə təqribən yarımsaat qalan Ərdoğan və ailəsi quru meyvələr, quru yemiş, meyvə suları, şirniyyatlar və digər məshulları alıb. Ərdoğan bildirib ki, Kənd Təsərrüfatı Kredit Kooperativi mağazaları qiymət və keyfiyyət baxımından sərfəlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.