Tanınmış jurnalist, “AzVirt” MMC-nin Baş direktorunun mətbuat və informasiya məsələləri üzrə müşaviri Ceyhun Səfərova ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalistin qardaşı uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib.

Allah rəhmət eləsin.

