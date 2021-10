Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mixeil Saakaşvilinin Tbilisidə qaldığı mənzildə saxlanılması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə video yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə sabiq prezidentin qaldığı mənzildə zor tətbiq edilmədən saxlanıldığı məlum olub.



Qeyd edək ki, Mişa ləqəbli sabiq dövlət başçısı Mixeil Saakaşvili oktyabrın 1-də Tbilisidə saxlanılıb.



