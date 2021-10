Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı şəhid general - mayor Polad Həşimovun evini ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfir özünün tvitter hesabında paylaşım edib:

"Şəhid general Polat Həşimovun anası Səmaya xanımın yanına getdik, əlini öpdük, Türk Bayrağını təqdim etdik və duasını qəbul etdik. "Allah Türk millətini qorusun. Cənap Ərdoğana və Türk millətinə salamlarımı göndərin " dedi", - deyə paylaşımda bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.