Dünya miqyasında baş verən internet problemi Çində az qalan böyük faciəyə səbəb olacaqdı.

Metbuat.az CNN-ə istinadən xəbər verir ki, internet kəsildiyinə görə, insanların sıx olduğu ərazidə müxtəlif tapşırıqları icra edən yüzlərlə dronla əlaqə dayanıb. Nəticədə onlar idarəetmədən çıxaraq insanların üzərinə düşüb.

Xoşbəxtlikdən fəsad qeydə alınmayıb. Lakin dronlara zərər dəyib.

