Braziliyada aclıqdan əziyyət çəkən insanların heyvan qalıqlarının toplandığı yerdə çəkilən fotoları böyük rezonans yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, foto Rio-de-Janeyroda çəkilib. İnsanlar ölü heyvan əti daşıyan yük maşınlarının arxasınca qaçaraq kömək istəyib. Fotoların sürücü tərəfindən çəkildiyini bildirilir.

