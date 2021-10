İran xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovun dəvəti ilə Moskvaya gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Mehr” agentliyi məlumat yayıb.

Nazirlərin həm ikitərəfli əlaqələr, həm də beynəlxalq və regional məsələləri müzakirə edəcəyi gözlənilir.

