Xalq artisti Könül Xasıyeva dəbdəbəli evini nümayiş etdirib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, muğam ifaçısı oğlu Kazımın şəkillərini evinin müxtəlif yerlərində çəkərək yayımlayıb.

İfaçı bildirib ki, övladının ad günüdür. O, paylaşıma "Canım övladım, hər zaman sağlam və evində ol. Bir gün gəlsin ki, tam sağlamlığına qovuşasan. Tanrı bütün balaları qorusun, xəstə olanlara şəfa versin" deyə, yazıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.