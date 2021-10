Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin fotosunun olduğu lövhə ermənilər tərəfindən təhqir edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təhqir edilən lövhənin şəkilləri sosial şəbəkələrin erməni seqmentində yayılıb.

Lövhənin Ermənistanda və ya Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazidə quraşdırıldığı məlum deyil.

