Türkiyədə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı aktrisa Nəsrin Cavadzadənin aktyor sevgilisi Gökhan Alkanla toy tarixi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, cütlük gələn ilin yayında nikah masasına əyləşəcək.

Onların toyu Datça şəhərində olacaq.

