UEFA Konfrans Liqası “Qarabağ” futbol klubunu məğlubedilməz adlandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəsmi tvitter hesabında Ağdam təmsilçisindən yazan UEFA klubun mövsümün bütün turnirlərində 14 oyun keçirdiyini, 9 qələbə, 5 heç-heçə etdyini yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.