Sabiq UFC çempionu Həbib Nurməhəmmədovla portuqaliyalı ulduz futbolçu Kriştianu Ronaldu görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, H.Nurməhəmmədov yaxın dostu Kriştianu Ronaldunu ziyarət etmək üçün Mançesterə yollanıb. İki əfsanəvi idmançının baxış dueli sosial şəbəkələrdə izləyicilərin marağına səbəb olub. Nurməmmədov “O, indiyə qədər olanların ən yaxşısıdır. İşini davam etdir, Çempion. Siz bütün dünyada milyonlarla insana ilham verirsiniz”, şərhini yazıb.

