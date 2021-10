Mikayıl Cabbarov sabiq müşavirinə VƏZİFƏ VERDİ

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutuna yeni direktor və müavini təyin edilib.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadla xəbər verir ki, İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun müvafiq əmri ilə Mahir Hümbətov institutun direktoru, nazirin sabiq müşaviri Şirzad Abdullayev isə direktor müavini təyin olunub. Qeyd edək ki, Mahir Hümbətov 2012 -2018-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzində tədqiqatçı/analitik kimi çalışıb, 2009-2016-cı illərdə şəriətə uyğun investisiyalara maraq göstərən 7 yerli bank üçün məsləhət xidmətləri göstərmiş, "Azərbaycanda İslam maliyyələşməsinin təşviqi və tətbiqi” proqramının təşkilatçısı olub. 2019-cu ildən İqtisadiyyat Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Şirzad Abdullayev isə 2008-2018-ci illərdə Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun icraçı direktoru vəzifəsində işləyib. 2018-ci ilin may ayından İqtisadiyyat nazirinin müavini, 2020-ci ilin mart ayından isə nazirin müşaviri vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.