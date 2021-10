“Türkiyə quruda hərəkət edən pilotsuz aparatların testini həyata keçirir. Sualtı qayıqlarla bağlı da belə layihə var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Müdafiə Sənayesi naziri İsmayıl Dəmir belə açıqlama verib. O bildirib ki, quruda, suda və havada hərəkətə edən pilotsuz aparatlar hamısı bir-birinə uyğunlaşdırılmalıdır.

“Məqsəd görünmədən görmək, vurulmadan vurmaqdır” deyən İsmail Dəmir, Türkiyənin gəmilərdən İHA və SİHA-lar uçurmasının dünyada ilk olacağını ifadə edib.

