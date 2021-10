Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetin (ADPU) Tədris departamentinin direktor müavini Ənvər İmanova ağır itki üz verib.

Metbuat.az Ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, Ə.İmanovun oğlu Bəxtiyar İmanov 43 yaşında vəfat edib.

YaxınlarI bildirib ki, bir müddət əvvəl qəflətən B.İmanovun beyninə qan sızıb. O, bir neçə gün xəstəxanada müalicə alsa da, xəstəni xilas etmək mümkün olmayıb.

B.İmanov oktyabrın 2-də müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.

