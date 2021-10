18 Oktyabr Müstəqilliyin Bərpası Günü, Mayın 28-i Müstəqillik Günü kimi qeyd ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin bu gün keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilən “Müstəqillik Günü haqqında” qanun layihəsində əksini tapıb.

Müstəqillik Günü və Müstəqilliyin bərpası Günü hər il bayram kimi qeyd ediləcək.

Xatırladaq ki, indiyə qədər mayın 28-i Respublika günü və oktyabrın 18-i Dövlət Müstəqilliyi Günü kimi qeyd olunurdu.

