ABŞ-da internetdə tanış olduğu oğlanın evinə gedən 22 yaşlı qızı dəhşətli hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar uzun müddət danışdıqdan sonra evdə görüşüblər və qız gecəni oğlanın evində keçirib. Qız duş alıb otağa qayıdanda isə inanılmaz mənzərə ilə üzləşib. O, oğlanın öz əllərini bıçaqla kəsdiyini müşahidə edib. Qız çətinliklə də olsa ona mane olub. Bu zaman özü də xəsarət alıb.

Ardınca qız evdən qaçıb. Gəncin sözlərinə görə, oğlanın niyə belə addım atdığı ona məlum deyil.

