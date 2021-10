Öləndən sonra dirildiyini deyən qadından ŞOK SÖZLƏR: Cənnəti gördüm / VİDEO

ABŞ-da yaşayan Keyt Tompson adlı yazıçı dedikləri ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 20 yaşında olarkən suda boğulub və huşunu itirib. Bir müddət bu vəziyyətdə qalan qadın sonradan özünə gəlib. O, bu müddət ərzində yaşadığı hadisəni dilə gətirib. Qadın iddia edib ki, özündə olmadığı vaxtda ruha oxşayan varlıqla ünsiyyətə girib.

Qadının sözlərinə görə, o özünü xristianların da olduğu cənnət adlandırılan yerdə görüb. “Bir ruha oxşayan varlıq mənə yenidən dünyaya qayıdıb-qayıtmaq istəmədiyimi soruşdu. Bəli cavabını verdim” - deyə qadın bildirib.

