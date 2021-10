İranla Türkiyə sərhədində yerləşən Razi sərhəd-keçid məntəqəsi Tehran tərəfindən təktərəfli şəkildə bağlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İran mediası Tehranın pandemiya ilə bağlı belə addım atdığını irəli sürüb. Məlumata görə, iranlıların Türkiyə tərəfinə buraxılmaması onların etirazına səbəb olub.

Qeyd edək ki, bəzi mənbələrdə Kapıköy ilə Razi məntəqələrini birləşdirən sərhəd qapısının Türkiyə tərəfindən bağlandığı irəli sürülmüşdü.

