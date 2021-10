Kanadada təcili olaraq 700 min işçi axtarılır

Kanadada təcili olaraq 700 mindən çox işçiyə ehtiyac var.

Metbuat.az xəbər verir ki, ən böyük işçi qüvvəsi çatışmazlığı səhiyyə sahəsində yaranıb. Bildirilir ki, işçi tələb edən ikinci sahə isə xidmət sahəsidir. Bura restoranlar da daxildir. Məlumata görə, son 1 il ərzində bu ehtiyac daha da artıb.

Yerli dairələrin məlumatına görə, pandemiya Kanadada işçi ixtisarlarına səbəb olmayıb və bu sahədə böhran yoxdur. Güman edilir ki, işçi çatışmazlığına səbəb gənc nəslin işləmək istəməməsidir. Demokrafik məsələlər də işçi çatışmazlığına səbəb olur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.