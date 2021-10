Avstraliyada iki yaşlı uşağın ilanla davranışı sosial media istifadəçilərini heyrətə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, uşaq nəhəng ilanla çəkinmədən oynayır.

Qeyd edək ki, 2 yaşlı uşaq 20 ildir vəhşi heyvanları yaxından araşdıran Matt Vrigtin oğludur.

