ABŞ ordusunun nüvə arsenalında 3750 nüvə başlığı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Milli Nüvə Təhlükəsizliyi İdarəsi açıqlama yayıb. Bildirilir ki, nüvə başlıqlarından bəziləri aktiv bəziləri isə passiv vəziyyətdədir.

Qeyd edək ki, Tramp adminstrasiyası nüvə başlıqlarının sayını açıqlamaqdan imtina edirdi. 2018-ci ildən bəri bu say gizli saxlanılırdı.

