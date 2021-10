Elm adamları tərəfindən peyk görüntüləri vasitəsilə aparılan araşdırmalar nəticəsində Afrika qitəsində yeni meşəlik ərazilər kəşf edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin meşəlik ərazilər indiyə qədər qeydə alınmamışdı. Meşəlik ərazidə 7 milyarddan çox ağacın olduğunu bildirilir. Araşdırmalara 350-dən çox elm adamı qatılıb. 88 mindən çox bölgədə araşdırmalar aparılıb.

Məlumata görə, araşdırmalar davam edir.



