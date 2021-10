Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı sərəncamla Mahirə İsmayıl qızı Adnayeva Sədərək rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, M.Adnayeva icra başçısı təyin edilənədək Sədərək rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini, RİH İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri vəzifələrini tutub.

O, İkinci Dünya müharibəsi veteranı mərhum Ramazan Adnayevin gəlinidir.

