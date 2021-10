Türkiyədə son 24 saat ərzində 236 COVİD-19-un qurbanı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə 30 438 nəfərdə yeni yoluxma halı qeydə alınıb.

Bununla da, ölkədə bugünədək 7 milyon 327 min 317 nəfər virusa yoluxub, 65 min 373 nəfər vəfat edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.