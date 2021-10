ABŞ rəhbərliyi İsraildən işğal altındakı İordan çayının qərb sahilində qanunsuz tikinti işlərini dayandırmasını tələb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tələb İsrailin Baş naziri Naftali Bennetə bildirilib. Bildirilib ki, planlar məhdudlaşdırılmalıdır.

İddilara görə, ABŞ prezidenti Co Baydenin tələbinə Bennet “yox” cavabı verib.

Qeyd edək ki, tərəflər sentyabrın 27-də "Ağ ev"də görüşüb.

