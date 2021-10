NATO Rusiya ilə danışıqlara hazırdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hərbi alyansdan açıqlama verilib. Bildirilib ki, NATO Rusiyanın aqressiv davranışlarına qarşı müdafiə sistemini gücləndirir. Bununla belə, hərbi alyans Moskva ilə danışıqları rədd etmir.

Qeyd edək ki, NATO hərbi alyansdakı rus missiyasının sayını 20-dən 10-a endirib. Məlumata görə, Moskva, digər ruslar barədə lazımi məlumatları vermədiyi üçün onlar uzaqlaşdırılıb.

