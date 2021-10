İstanbulda qazıntılar aparan arxeoloqlar, vacib kəşfə imza atıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1 ildən çoxdur davam edən qazıntılar nəticəsində tarixçilər sandıq məzar tapıblar. Bu qazıntılar zamanı tapılan ilk belə tapıntıdır. Məlumata görə, məzarda həmçinin dəyərli əşyalar və antik tikinti materiallarına rast gəlinib.

Rəsmi dairələrin tapıntı ilə bağlı açıqlaması gözlənilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.