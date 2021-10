Türkiyə ABŞ-a 40 ədəd F-16 Block 70 qırıcısı almaq və əlindəki təyyarələrin texniki baxışı üçün müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yunanıstanın “Defencereview” portalında məlumat yayılıb. Bildirilir ki, Ankara tələblə bağlı ABŞ-a məktub ünvanlayıb.

Qeyd edək ki, hazırda Türkiyə ordusunda 80 F-16 qırıcısı var.

