Proqnozlarının reallaşması ilə tanınan kahin Nikolas Aujulu koronavirus pandemiyasının bitəcəyi tarixi açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o pandemiyanın 2022-ci ildə başa çatacağını iddia edib.

Qeyd edək ki, ingilis astoroloq hələ pandemiya başlamazdan əvvəl virusun yayılacağını və 1 milyon insanın öləcəyini bildirib.

Astoroloq Paris Notr-Dam kilsəsinin yanacağına dair də proqnoz irəli sürmüşdü.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.