Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatının sahibi bəlli oldu

2021-ci il Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatının adı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mükafatı Zənzibar əsilli yazıçı Abdulrazak Gurnah qazanıb.

Abdulrazak Gurnah 1948 -ci ildə Şərqi Afrika sahilindəki Zanzibarda anadan olub. 1968 -ci ildə İngiltərəyə köçüb. Universitet təhsilini İngiltərədəki Kent Universitetində bitirən Abdulrazak doktorluq dissertasiyasında Şərqi Afrika, Karib dənizi və Hindistan ədəbiyyatında müstəmləkə söyüşünün proqnozlarını təhlil edib vəi və postkolonial ədəbiyyat üzrə ixtisaslaşıb.

Hazırda Kent Universitetində İngilis ədəbiyyatı professoru.

Ən populyar əsərləri "Gediş xatirəsi", "Həcc yolu", "Dottie", "Cənnət", "Qum qəlbi", "Sükuta heyranlıq", "Dəniz kənarında", "Son hədiyyə" əsərləridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.