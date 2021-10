Belçikada iş günü həftədə 4-ə enə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı qanun təklifi artıq qəbul olunub. Hökumət qanunun parlamentdə müzkairə olunmasına razılıq verib. Qanun layihəsi parlamentdə qəbul qəbul olunarsa Belçikada həftədə 4 iş günü olacaq. Həmçinin bildirilir ki, iş günü azalsa da iş saatı azalmayacaq.

İnsanlar 5-ci günün iş saatlarını digər günlərə bölərək işləyəcək.

