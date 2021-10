Suriyanın şimalında şəhid edilən türk əsgərin qisası alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bölgədə terrorçuların hücumu nəticəsində türk əsgərin həlak olmasından sonra dərhal sonra əks əməliyyatlar başlayıb. Müdafiə naziri Hulusi Akarın sözlərinə görə, hücumu təşkil edən 5 terrorçu məhv edilib.

Məhv edilən terrorçuların sayının artacağı istisna edilmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.