Sabah Ankarada Türkiyənin və İranın Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri arasında görüş olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin müavini Sədat Önal iranlı həmkarı Əli Bagiri ilə bir araya gələcək. Görüş zamanı iki ölkə arasında münasibətlər və regiondakı məsələlər müzakirə ediləcək.

