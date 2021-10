Mağaraya girəndə gördüklərindən DƏHŞƏTƏ GƏLDİ: Cəsədləri məzardan çıxarıb... / FOTOLAR

Səudiyyə Ərəbistanında yerin altında tapılan mağara hamını dəhşətə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, lava ilə örtülü tuneldən çox sayda heyvan və insan sümüyü tapılıb. Elm adamlarının araşdırmalarından sonra məlum olub ki, sümüklər vaxtilə kaftarlar tərəfindən yeyilən heyvanlara və insanlara aiddir. Bildirilir ki, sümüklərin tarixi 7 min əvvələ qədər çatır.

Kaftarlar ələ keçirdikləri ovlarını mağaraya aparıb orada yeyirmiş. Bildirilir ki, kaftarlar insanları öldürmür. Güman edilir ki, kaftarlar məzarlardan cəsədləri çıxararaq, mağaraya daşıyıb.

