Tanınmış yazıçı Kəramət Böyükçöl Narkoloji Dispanserə yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda məlumat sosial şəbəkədə Ramil Zeylanov adlı şəxs yazıb.

Məlumata görə, o hazırda Maştağada yerləşən Narkoloji Dispanserdədir.

