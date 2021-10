Türkiyənin məşhur müğənnisi İbrahim Tatlısəsin oğlu İdo Tatlısəsin toyudur.

Metbuat.az xəbər verir ki, model-aktrisa Yasəmən Şefkatlı ilə evlənən İdonun toyu pandemiya səbəbindən təxirə salınmışdı. Sosial şəbəkədə Yasəmənin ata evindən çıxarkən çəkilmiş görüntüsü yayılıb. Sadə gəlinliyə üstünlük verən gəlindən fərqli olaraq, İdo trençkot geyimi ilə diqqət çəkib.

Qeyd edək ki, İdo İbrahim Tatlısəsin Dərya Tuna ilə nikahından dünyaya gələn oğludur.

