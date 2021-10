Xəzər dənizində zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, saat 18:12-də Xəzər dənizində 3,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

Zəlzələnin ocağı 62 km dərinlikdə yerləşib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.