İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun hərbi dəniz qüvvələri Fars körfəzində ABŞ-ın sürət gəmisini ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran mediası videogörüntü yayıb.

Videonun nə zaman çəkildiyi bəlli deyil.

ABŞ-ın hərbi-dəniz qüvvələri məsələ ilə bağlı açıqlama verərək bildirib ki, son zamanlar ABŞ və İran gəmilərinin iştirakı ilə Fars körfəzində təhlükəli və qeyri-peşəkar təmas baş verməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.