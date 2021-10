Qorbaçov karantinə alındı

SSRİ-nin sabiq və yeganə prezidenti Mixail Qorbaçov xəstəxanada karantindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Life” Qorbaçov fonduna istinadən məlumat yayıb.

“O, koronavirusa yoluxmasa da, elə yaş dövründədir ki, pandemiya dövründə xəstəxanada olmalıdır. Əlbəttə o, Rusiyadır. Unutmaq olmaz ki, 90 yaşı var və buna görə belə tədbirlər görüldü”, - deyə məlumatda qeyd edilir.

Bildirilir ki, Qorbaçovun xəstəxanadan nə vaxt çıxacağı hələlik bəlli deyil, çünki koronavirusla bağlı vəziyyət hələlik düzəlmir. Qorbaçov özünü normal hiss edir və daim işləyir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.