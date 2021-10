ABŞ hərbi qüvvələrini İraqdan çıxarmağa başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı İraq Baş naziri Mustafa Əl-Kazıminin mətbuat xidməti yayıb.

Çəkilmə prosesinin dekabrın 31-dək tamamlanacağı bildirilib.

Proses İraq Müdafiə Nazirliyinin Birgə Əməliyyatlar Komandanlığı və beynəlxalq koalisiya qüvvələri arasındakı plana görə həyata keçiriləcək.

Qeyd edək ki, çəkilmə prosesi barədə qərar sentyabrın 17-də açıqlanmışdı.

