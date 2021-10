İngiltərənin məşhur "Nyukasl" futbol klubunun səhmləri Səudiyyə Ərəbistanında fəaliyyət göstərən investisiya fonduna satılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytında məlumat yayılıb.



Qeyd olunub ki, tərəflər arasındakı bütün hüquqi fikir ayrılıqları həll edilib və Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının kluba nəzarət etməyəcəyinə dair zəmanət verilib.

Müqavilənin dəyəri 300 milyon funt sterlinqdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.