Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan anası Tənzilə Ərdoğan ilə fotusunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezident paylaşımında "Anam" yazaraq onun anım gününü qeyd edib.

Qeyd edək ki, Ərdoğanın anası Tənzilə Ərdoğan 2011-ci ilin 7 oktyabr tarixində vəfat edib.



