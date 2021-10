Bakıda 38 yaşlı qadın intihara cəhd edib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Dənizkənarı Milli Parkda qeydə alınıb.



Bulvar ərazisində özünü suya atmaq istəyən qadın mühafizəçilər tərəfindən xilas edilib.

Qadın intihar etməyə çalışmasına səbəb kimi ərinin ondan boşanmaq istəməsini göstərib.

