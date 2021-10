Türkiyənin İran sərhədində inşa etdiyi beton səddin bir hissəsi tamamlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, planın tamamlanan hissəsi Van bölgəsini əhatə edir. Bölgədə uzunluğu 20 kilometr olan beton lövhələr düzülüb.

Qeyd edək ki, Türkiyə İranla bütün sərhəd boyu beton lövhələr yerləşdirməyi planlaşdırır. Məqsəd İran tərəfdən gələ biləcək qaçqın axınına və qanunsuz keçidlərə mane olmaqdır.

