Əhaliyə köhnə məhsul satan market sahibi cəzalandırıldı

Goranboyda yararlılıq müddəti bitmiş məhsullar satan marketin sahibi cəzalandırılıb.



Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Goranboy rayonu, Heydər Əliyev prospektində yerləşən, fiziki şəxs Yusifov Mahir Sərdar oğluna məxsus “Sahib” marketdə plandankənar yoxlama keçirilib.

Yoxlama zamanı marketdə xeyli miqdarda müxtəlif növ yararlılıq müddəti bitmiş qida məhsulları aşkar edilib.

Aşkar olunan faktla bağlı yararlılıq müddəti bitmiş məhsullar satış şəbəkəsindən çıxarılıb, sahibkar barəsində inzibati qaydada tədbir görülüb.

