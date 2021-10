Balakəndə ayı balaları peyda olub.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, səhər saatlarında Balakən şəhərinin küçələrində qaçan ayı balaları vahiməyə səbəb olub.

Digər görüntü isə Balakənin Mahamalar kəndi yaxınlığında lentə alınıb.

Lentə alınan görüntülərdə avtomobil yolu ilə qaçan vəhşi heyvanların meşəyə tərəf qovulduğu deyilir.

Həmin videogörüntüləri təqdim edirik:

